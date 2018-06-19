Сенат США принял в понедельник свой вариант проекта оборонного бюджета на 2019 год, который предусматривает прекращение участия Турции в программе производства американского истребителя пятого поколения F-35.

Также проект предусматривает введение запрета на передачу Турции права на истребители F-35.

Данный проект является одной из двух версий оборонного бюджета. Первую уже приняла нижняя палата конгресса. Позже оба законопроекта будут сведены в один.

В настоящее время Турция вместе с еще несколькими странами принимает участие в проекте по производству F-35. Анкара должна вложить в этот проект порядка 11 миллиардов долларов. К настоящему моменту Турция уже инвестировала на эти цели до 800 миллионов долларов.

Взамен на участие в программе США обязались поставить Анкаре 100 истребителей F-35. начало поставок запланировано на 2018 год.

В комментарии к бюджету отмечается, что данные ограничение вводятся в ответ на решение Турции приобрести российские комплексы С-400. кроме того, Вашингтон не доволен тем, что Турция решила наращивать сотрудничество с Россией. Как считают американские конгрессмены, такое решение наносит вред безопасности НАТО.

Ранее американцы грозили Турции остановить поставки F-35, если Анкара так и не откажется от покупки С-400.

В конце прошлого года Россия и Турция договорились о поставках двух батарей С-400 общей стоимостью 2,5 миллиарда долларов.