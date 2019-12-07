ИА «Ореанда-Новости». В сенате США рассмотрят проект о том, можно ли считать Россию страной-террористом.

Комитет Сената США рассмотрит законопроект, в котором речь идёт о «злонамеренной активности России и (её) действий в области терроризма». Процесс пройдёт 11 декабря. О планах рассмотреть законопроект и решить, представляет ли Россия террористическую угрозу, стало известно из расписания комитета.

Сенат должен принять решение, будет ли вопрос об «опасности» России рассмотрен Госдепартаментом США.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявлял, что по мнению Госдепартамента, Россия не входит в список государств, спонсирующих терроризм. Он заключил, что необходимо внести страну в соответствующий перечень.