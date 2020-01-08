08.01.2020, 10:00
Сенатор из России отреагировал на крушение в Иране самолёта из Украины
ИА «Ореанда-Новости». В РФ соболезнуют украинцам из-за крушения самолета в Иране, в котором погибло 176 человек. Соответствующее сообщение было размещено в Facebook Константином Косачевым, возглавляющим в Совете Федерации комитет по международным делам.
Российский сенатор выступил с призывом не торопиться делать выводы о том, что послужило причиной катастрофы. Им было также сказано, что причину должно установить следствие.
Косачевым авиакатастрофа в столице Ирана была названа страшной. Он заявил, что сейчас в посольстве РФ занимаются поиском информации о том, были ли на борту разбившегося лайнера граждане России. Сенатор соболезнует всем близким и родственникам погибших.
"Боинг-737", принадлежащий "Международным авиалиниям Украины", разбился утром 8 января. Все, кто находился на борту лайнера, погибли.
Российский сенатор выступил с призывом не торопиться делать выводы о том, что послужило причиной катастрофы. Им было также сказано, что причину должно установить следствие.
Косачевым авиакатастрофа в столице Ирана была названа страшной. Он заявил, что сейчас в посольстве РФ занимаются поиском информации о том, были ли на борту разбившегося лайнера граждане России. Сенатор соболезнует всем близким и родственникам погибших.
"Боинг-737", принадлежащий "Международным авиалиниям Украины", разбился утром 8 января. Все, кто находился на борту лайнера, погибли.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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