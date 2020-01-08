Российский сенатор выступил с призывом не торопиться делать выводы о том, что послужило причиной катастрофы. Им было также сказано, что причину должно установить следствие.Косачевым авиакатастрофа в столице Ирана была названа страшной. Он заявил, что сейчас в посольстве РФ занимаются поиском информации о том, были ли на борту разбившегося лайнера граждане России. Сенатор соболезнует всем близким и родственникам погибших."Боинг-737", принадлежащий "Международным авиалиниям Украины", разбился утром 8 января. Все, кто находился на борту лайнера, погибли.