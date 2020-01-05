05.01.2020, 09:15
Сенатор из России предложил американцам отдать Техас
ИА «Ореанда-Новости». Алексеем Пушковым, работающим сенатором, было выдвинуто предложение к США о возврате Мексике штата Техас. Таким образом им были прокомментированы слова генерала из США Бена Ходжесо о том, что претензии РФ на Крым неприемлемы и фальшивы.
Сенатором из России было заявлено, что до времён правления Екатерины II Украины как государства не существовало, а это означает, что Крым не мог этой стране принадлежать.
Пушков также утверждает, что в 1783 году США являлись полоской земли вдоль Атлантики, остальные территории американцы захватили позже.
Амеранским Техас стал в 1845 году. Ранее он являлся частью Мексики.
Сенатором из России было заявлено, что до времён правления Екатерины II Украины как государства не существовало, а это означает, что Крым не мог этой стране принадлежать.
Пушков также утверждает, что в 1783 году США являлись полоской земли вдоль Атлантики, остальные территории американцы захватили позже.
Амеранским Техас стал в 1845 году. Ранее он являлся частью Мексики.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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