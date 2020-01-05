Таким образом им были прокомментированы слова генерала из США Бена Ходжесо о том, что претензии РФ на Крым неприемлемы и фальшивы.Пушков также утверждает, что в 1783 году США являлись полоской земли вдоль Атлантики, остальные территории американцы захватили позже.. Ранее он являлся частью Мексики.