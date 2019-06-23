ИА «Ореанда-Новости». Парикмахер из Нови-Сад (Сербия) обладает интересным увлечением – он выбривает на затылке клиентов реалистичные портреты мировых лидеров. Среди его «рисунков» можно наблюдать не только лица руководителей стран, но и известных футболистов, актёров, певцов.

Многие клиенты пользуются услугами сербского парикмахера, потому что его работы не могут не привлечь внимание.

Решил заняться таким увлечением Марио Хвала ещё десять лет назад. Сейчас известный парикмахер-портретист воссоздают образы, полностью идентичны фотографиям.

Выбривает произведения мастер с помощью опаски. Но чтобы создать один портрет уходит до 8 часов. Самым сложным является рисунок глаз.