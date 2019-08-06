ИА «Ореанда-Новости». 71-летний пенсионер Зоран Лазаревич победил в фестивале бородачей, пишет «Российская газета».





Отмечается, что он вырастил усы 1,4 метра. Лазаревич получил кубок победителя и денежный приз. Он рассказал, что решил отращивать усы, как вышел на пенсию. Сначала он хотел отрастить их до такой степени, чтобы закручивать их за уши. Но в итоге решил не останавливаться.



Интернет-пользователи со всего мира оценили конкурс бородачей. Люди отмечают, что подобные мероприятия надо организовывать регулярно и посвящать их самым разным темам.