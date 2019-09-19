По словам актёра, он принимал участие в съемках «Чернобыля» с 2014 года. Именно поэтому Сергей решил, что нужно закончить работу.

В планах у Сергея – бизнес в индустрии одежды, в чём он уже преуспел и открыл новый бренд. Кроме того, в своём блоге актёр сообщил подписчикам о переезде в Стамбул.