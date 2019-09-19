19.09.2019, 16:31
Сергей Романович согласился на съёмки полнометражного фильма «Чернобыль: Зона отчуждения»
ИА «Ореанда-Новости» Для Романовича «Чернобыль: Зона отчуждения» станет последним фильмом, так он принял твердое окончательное решение – больше не сниматься и заняться другими сферами деятельности.
По словам актёра, он принимал участие в съемках «Чернобыля» с 2014 года. Именно поэтому Сергей решил, что нужно закончить работу.
По словам актёра, он принимал участие в съемках «Чернобыля» с 2014 года. Именно поэтому Сергей решил, что нужно закончить работу.
В планах у Сергея – бизнес в индустрии одежды, в чём он уже преуспел и открыл новый бренд. Кроме того, в своём блоге актёр сообщил подписчикам о переезде в Стамбул.
Источник: «Ореанда-Новости»
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