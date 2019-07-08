Уникальные фотографии сразу стали объектом изучения со стороны как научного сообщества, так и простых любителей космических явлений.

Снимки были сделаны зондом Mars Express на краю полярной вершины, расположенной на севере Красной планеты. Пыльные бури образовались в течение последних двух месяцев. По информации, предоставленной специалистами Европейского космического агентства, в этой части Марса в настоящее время наблюдается весенний период времени. В связи с этим облака, образованные из водяного льда, и пыль, поднимаемая вверх, часто замечается вдоль края полярной шапки.

Наибольший интерес к опубликованным фотографиям проявили астрофизики. Важность этих кадров представлена в том, что около семидесяти минут движения пыльных масс зафиксировано на этой съёмке. Пыльная марсианская буря произошла 29 мая текущего года, её траектория проходила вдоль полярной шапки в северной точке Красной планеты, скорость бури составила 72 километра в час. Всего на снимках было отмечено порядка восьми пыльных бурь. Их отличала высокая скорость формирования и столь же высокая скорость рассеивания. За промежуток времени с 22 мая по 10 июня 2019 года каждая буря продолжалась от одного до трёх дней.

Однако, эксперты утверждают, что марсианские бури занимают более длительный период времени. Так, например, прошлогодним летом разбушевавшаяся на планете стихия главенствовала почти на территории всей планеты несколько недель. Результатом такого явления стал выход ровера NASA из строя, так как у него заряд батарей опустился к нулю.