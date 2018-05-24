ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Корейская Народная Демократическая Республика окончательно демонтировала свой полигон Пунге-Ре, где ранее испытывались новые ядерные ракеты. Всё это было сделано в присутствии иностранных журналистов, которые заверили мировое сообщество в достоверности этой информации. Суммарно власти Северной Кореи ликвидировали три ракетные шахты вместе со всеми наземными постройками.

Никакой утечки радиации при демонтаже полигона не была зафиксирована. Основной же целью данного сноса было желание показать прозрачность и чистоту намерений КНДР, а также что бы убедить мир, что испытания ядерного оружия больше не ведутся.

Договор о прекращении работы ядерного-испытательного полигона был достигнут во время переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Они проходили 27 апреля в городе Пханмунджоме.

Подобные шаги со стороны Корейских лидеров весьма уместны, с учётом заметного похолодания политических отношений на Корейском полуострове. Ввиду совместных учений Южной Кореи и Соединённых Штатов Америки на прошлой неделе, встреча между главами двух Корейских держав которая намечалась на 16 мая была отменена. В ответ же на критику со стороны администрации Штатов Северная Корея и вовсе пригрозила отменить совместный саммит, назначенный на 12 июля. Так же Пхеньян отметил, что полный отказ от ядерного вооружения не входит в его планы.

За всё время существования полигона, на нём было проведено пять испытаний новейшего ядерного вооружения КНДР, из шести. Так же на полигоне до 2006 года было всего четыре шахты, однако после проведения в ней первого подземного испытания она была запечатана.

КНДР начал процесс демонтажа сооружений на своем полигоне Пхунгери еще 15 мая. Конечная цели подобной процедуры, это улучшение отношений между соседскими странами, а также постепенная денуклеаризация полуострова. Подобные проекты уже имели место быть в истории. В 1970 годах ЮАР так же проводила свою ядерную программу. Однако в 1989 году после смены власти, военный проект был полностью остановлен.