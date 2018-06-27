ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Проект Северный поток-2, возможно, не будет реализован, если США введёт свои санкции.

Михаэль Хармс, исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики, настроен положительно относительно проекта. Он считает, что возможностей для препятствования Северному потоку-2 у его коллег и оппонентов нет.

Восточный комитет включает в себя немецкий бизнес, который также ведет деятельность в Российской Федерации и других странах бывшего СССР.

Хармс предупредил, что Дания еще не давала официального разрешения на проложение газопровода в принадлежащих ей водоемах и водах, однако, как говорит исполнительный директор, пути обхода есть даже в случае их отказа, поэтому проекту в любом случае состояться.

Единственной проблемой, которая может возникнуть, являются возможные американские санкции. В случае возникновения запрета, наложенного Дональдом Трампом на допуск партнеров с Запада к осуществлению проекта, он [проект] потеряет свой экономический смысл и окажется под угрозой срыва, так как участие партнеров будет слишком сильно рискованным.

Согласно принятым в прошлом 2017 году законам, Соединенные Штаты Америки действительно имеют право ввести ограничительные санкции, противодействующие осуществлению Северного потока-2.

Ранее сообщалось, что растет количество европейских стран-противников обновления газовой директивы. На данный момент их всего три - Германия, Нидерланды и Бельгия, еще девятнадцать стран требуют перемен и считают, что технические дискуссии пора перенести на уровень политики, раз эксперты замолкли.

Сначала за ужесточение правил касательно газопровода выступила Польша, позже другие страны Европейского союза также поддержали инициативу.

Если изменения вступят в силу, все газопроводы (включая импортные) будут подлежать европейскому законодательству.