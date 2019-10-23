ИА "Ореанда-Новости" Сейсмологи прогнозируют сильнейшее землетрясение на территории американского штата Калифорния. Сила толчков может достигнуть свыше шести с половиной баллов.

Прогнозом катастрофы заняты специалисты из сейсмологической лаборатории, расположенной при Калифорнийском университете в Беркли. Причиной возникновения природного бедствия для этого американского штата может стать зафиксированный специалистами разлом Гарлока. Здесь сейсмологи обнаружили активность. Напомним, что разлом Гарлока находится на территории юго-западных штатов Америки, его протяжённость составила двести пятьдесят километров. В свою очередь, разлом Гарлока пересекает другой геологический разлом – Сан-Андреас. Землетрясение, которое произошло в Риджкресте в июле текущего года, повлекло за собой активность в районе разлома Гарлока, утверждают эксперты. Отметим, что землетрясение в Риджкресте имело силу в шесть с половиной баллов. После него, недалеко от разлома, произошло ещё одно землетрясение, сила толчков которого превысила семь баллов. Всё это привело к тому, что залегающие горные породы начали медленно сползать. Специалисты отмечают это явление термином «ползучесть», когда тектонические плиты начинают скользить вдоль линии разлома. Эти явления могут привести к тому, что вдоль всей линии разлома могут начаться сильнейшие подземные толчки, заявили учёные.

Прогнозы исследователей неутешительны. Очередная серия разломов может привести к разрушению инфраструктуры, зданий и отключению электричества на всей территории штата Калифорния.

Напомним, что случившееся этим летом землетрясение в Калифорнии повлекло за собой разлом, который даже можно увидеть из космоса.



