25.04.2019, 17:33
Сфера туризма Шри-Ланки из-за терактов потеряет 1,5 млрд долларов
ИА «Ореанда-Новости». В этом году из-за терактов индустрия туризма Шри-Ланки может потерять до 1,5 миллиардов долларов, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что после терактов туристы начали массово отменять брони в отелях. Президент Ассоциации отелей Шри-Ланки Саната Укватте отметил, что теракты, которые происходили в других странах, таких как Турция, Египет или Бали, наносили серьёзный ущерб не только отдельной отрасли, но и экономике страны в целом.
Взрывы на Шри-Ланке случились 21 апреля. Из-за терактов погибли 359 человек. Полиция арестовала 60 подозреваемых в причастности к взрывам.
Отмечается, что после терактов туристы начали массово отменять брони в отелях. Президент Ассоциации отелей Шри-Ланки Саната Укватте отметил, что теракты, которые происходили в других странах, таких как Турция, Египет или Бали, наносили серьёзный ущерб не только отдельной отрасли, но и экономике страны в целом.
Взрывы на Шри-Ланке случились 21 апреля. Из-за терактов погибли 359 человек. Полиция арестовала 60 подозреваемых в причастности к взрывам.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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