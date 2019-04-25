Отмечается, что после терактов туристы начали массово отменять брони в отелях. Президент Ассоциации отелей Шри-Ланки Саната Укватте отметил, что теракты, которые происходили в других странах, таких как Турция, Египет или Бали, наносили серьёзный ущерб не только отдельной отрасли, но и экономике страны в целом.Взрывы на Шри-Ланке случились 21 апреля. Из-за терактов погибли 359 человек. Полиция арестовала 60 подозреваемых в причастности к взрывам.