ИА «Ореанда-Новости» . Два горняка стали жертвами взрыва, который произошёл на одной из горнодобывающих шахт самопровозглашённой Донецкой народной республики. Об этом сообщает издание «Интерфакс».

Из-за взрыва метана в шахте в ДНР погибли два работника. Младшему шахтёру было 24 года, старшему 45 лет. Специалисты уже откопали из-под завала и достали на поверхность тела погибших. В администрации Шахтерска также добавили, что рядом с населённым пунктом случилась авария, в результате которой один из сотрудников остался заблокированным под землёй.