ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Совет Европы решил ещё более тщательно блюсти свои границы. Одна из мер – увеличение стоимости визы. Сейчас гражданин России, решивший побывать в одной из стран, требующих при посещении предоставить шенгенскую визу, должен заплатить 35 евро. Однако скоро ситуация изменится. Сумма вырастит более чем в два раза и составит 80 евро.

Кроме того, в планах сверять данные гостей, подготовивших пакет документов для въезда, со сведениями, находящимися в распоряжении криминальной полиции, миграционных, а также антитеррористических и служб. Также для всех любителей путешествовать в «шенгенские» государства создадут специальную базу, которая поможет вычислить тех, кто не имеет права въезжать в страны. В ней будут храниться сведения о людях, обладающих долгосрочным правом на въезд, видом на жительство и правом проживания.

По мнению экспертов, все эти меры лишь затруднят въезд для честных граждан. В то время, как цель совсем иная – не допустить нелегалов. А эта проблема не сможет решиться. Поскольку они прибывают морскими путями, избегая пунктов досмотра.

Так, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов считает, что дело в «миграционной матрешке». У разных стран разные миграционные положения, а это во благо себе используют люди, желающие пробраться на территорию незаконно.

Сейчас работают правило, по которым государства, входящие в зону Шенгена, могут перекрыть свои границы на срок до полугода. Однако сейчас в Европе разразился миграционный кризис. Так, в 2015-2016 годах восемь государств, для въезда на территорию которых необходимо иметь шенгенскую визу, установили пограничный контроль до девяти месяцев. Ужесточили правила Норвегия, Германия, Бельгия, Словения, Дания, Венгрия, Австрия, Швеция.

Стоит отметить, говоря о новых правилах, вводимых при получении визы, при условии, что они вступят в силу, то для благонадежных туристов, тех, у кого безупречная визовая репутация, процесс получения разрешения на посещение страны станет лишь более удобным, а также быстрым.