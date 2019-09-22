«ИА Ореанда-Новости» Как заявил сам Шнуров, страсть к приключениям у него с самого детства. Сергей, будучи ребёнком зачитывался романами Жюля Верна. Одно из его любимых произведений – это «Вокруг света за 80 дней».Возможно, именно поэтому он отправился во Францию, где он довольно часто бывает по работе.

Стоит отметить, что «Форд Боярд» не первый телевизионный проект Сергея, но даже так известный шоумен был приятно удивлен технологически отлаженным процессом производства телевизионной картинки.



«Даже кофе присесть попить некогда. Зато съемки не обременяют и даже захватывают» – так отозвался Шнуров о своей работе над проектом.