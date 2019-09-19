ИА «Ореанда-Новости» Ограничения на распитие алкоголя по мнению звезды вызовут новые наплывы пьяных людей во дворах и на улицах города. Шнуров отметил, что подобные запреты ставили и раньше, но особого успеха они не принесли, а лишь усугубили ситуацию.

Алексей Горохов, председатель Общественной организации «Ярославль-Трезвый Регион» ответил на комментарий звезды и посчитал, что такие рассуждения несерьезны. По его мнению, если кафе закроются в жилых домах, то непременно откроются заведения в других местах.