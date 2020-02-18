ИА «Ореанда-Новости» . Генерал российской армии и министр обороны государства Сергей Шойгу сделал заявление о том, что власти Соединённых Штатов бесцеремонно грабят сирийские месторождения нефти, запрещая с помощью санкций поставки ресурса в эту страну. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

Шойгу и Сергей Лавров, российский министр иностранных дел, провели переговоры с коллегами из Италии в Риме. Во время конференции и прямой трансляции в YouTube генерал армии заявил, что сирийская территория, на которой добывается нефть, и богатства этой страны полностью контролируются со стороны США, которые неприкрыто грабят ценные сирийские ресурсы.

Шойгу также указал, что Соединённые Штаты запрещают подвоз нефти к Сирии, когда огромная часть населения нуждается в тепле, горячей воде и электроэнергии.