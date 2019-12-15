15.12.2019, 14:29
Шушкевич назвал тех, кто жалеет о ядерном оружии Белоруссии, недоумками
ИА «Ореанда-Новости» Людей, которые сожалеют о выводе ядерного оружия из Белоруссии, первый руководитель этой республики Станислав Шушкевич назвал недоумками. Своим мнением бывший глава Белоруссиии поделился с "Газетой.ru".
Шушкевич отметил, что он первым в Беловежской пуще заявил о согласии без всяких условий вывести ядерное оружие. По его словам, на территории Белоруссии находились комплексы, способные уничтожить всю Европу, но в рабочем состоянии их поддерживаться было накладно, а компоненты делались в РФ.
Бывший глава Белоруссии заявил, что только недоумки могут говорить о том, что необходимо было сохранить ядерное оружие против РФ и одновременно просить у неё поддержания его в боевом состоянии. Он также отметил, что не может найти слов в нормальной лексике, чтобы дать характеристику тем, кто говорит о том, что можно было пойти против России с ядерным оружием.
Шушкевич отметил, что он первым в Беловежской пуще заявил о согласии без всяких условий вывести ядерное оружие. По его словам, на территории Белоруссии находились комплексы, способные уничтожить всю Европу, но в рабочем состоянии их поддерживаться было накладно, а компоненты делались в РФ.
Бывший глава Белоруссии заявил, что только недоумки могут говорить о том, что необходимо было сохранить ядерное оружие против РФ и одновременно просить у неё поддержания его в боевом состоянии. Он также отметил, что не может найти слов в нормальной лексике, чтобы дать характеристику тем, кто говорит о том, что можно было пойти против России с ядерным оружием.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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