Шушкевич отметил, что он первым в Беловежской пуще заявил о согласии без всяких условий вывести ядерное оружие. По его словам, на территории Белоруссии находились комплексы, способные уничтожить всю Европу, но в рабочем состоянии их поддерживаться было накладно, а компоненты делались в РФ.Бывший глава Белоруссии заявил, что только недоумки могут говорить о том, что необходимо было сохранить ядерное оружие против РФ и одновременно просить у неё поддержания его в боевом состоянии. Он также отметил, что не может найти слов в нормальной лексике, чтобы дать характеристику тем, кто говорит о том, что можно было пойти против России с ядерным оружием.