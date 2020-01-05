Слова шведского хоккеиста переданы Expressen."Типичная Россия", - заявил швед, которому не понравился жест, продемонстрированный россиянином, когда хоккеист проезжал мимо скамейки противника. Эрикссон напомнил, что российских игроков недавно разозлил капитан сборной Канады, который во время исполнения гимна России не соизволил снять шлем. "Но целовать герб перед нами - это, по-видимому, для россиянина норма", - сказал Эриксон.Сборная Швеции уступила россиянам в полуфинале МЧМ со счётом 4:5.