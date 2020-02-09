ИА «Ореанда-Новости». Дискриминация по признаку расы или религии уже является незаконной в стране. Теперь члены швейцарского ЛГБТ-сообщества надеются, что они тоже получат правовую защиту.

Но противники нового закона утверждают, что он может ограничить свободу слова.

«Многие швейцарцы склонны переоценивать то, насколько современна наша страна. У нас нет законов, касающихся общественной дискриминации по признаку сексуальной ориентации», - объясняет Анна Розенвассер из Швейцарской ЛГБТ-организации.

Она отмечает, что на Радужной карте уважения прав ЛГБТ в 49 странах Швейцария занимает лишь 23-е место.

В подтверждение своего аргумента о том, что отсутствие правовой защиты наносит вред гей-сообществу, Розенвассер приводит данные о количестве самоубийств: «среди гомосексуалов в Швейцарии оно в пять раз выше, чем среди гетеросексуалов. Только это уже показывает, что мы не чувствуем себя в безопасности».