ИА «Ореанда-Новости». По приглашению премьер-министра Японии председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите 14-встречи группы G-20. Встреча будет проходить в городе Осака.

О том, что председатель будет принимать участие в конференции «большой двадцатки» сообщил официальный представитель ведомства Лу Ганг.Саммит пройдёт с 27 по 29 июня. Пока не уточняются, какие двусторонние встречи будут проходить с Си Цзиньпином.

Ранее президе нт Америки Дональд Трамп сообщил, что в случае не визита председателя Китая саммита, со стороны Штатов будут ведены дополнительные санкции на импортный китайский товар.