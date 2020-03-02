Об этом в понедельник уведомил РИА Новости представитель научного института.Собщается, что в основе работы данной тест-системы лежит метод изотермической амплификации ДНК, надежность и чувствительность которого выше, если сравнивать с традиционной ПЦР. Тестирование осуществляется при постоянной температуре 60-65 градусов. Благодаря этому появляется возможность обходиться без дорогостоящего оборудования. Результат можно определить по изменению цвета раствора в пробирке.Для того, чтобы провести анализ с помощью данной методики, у человека берут мазок из стенки глотки или из носа.