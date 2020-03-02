02.03.2020, 09:26
Сибирские специалисты создали прототип теста для выявления коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Учёными, представляющими российский Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ СО РАН), был создан прототип портативной тест-системы для того, чтобы быстро выявлять наличие коронавируса вне специальных лабораторий. Об этом в понедельник уведомил РИА Новости представитель научного института.
Собщается, что в основе работы данной тест-системы лежит метод изотермической амплификации ДНК, надежность и чувствительность которого выше, если сравнивать с традиционной ПЦР. Тестирование осуществляется при постоянной температуре 60-65 градусов. Благодаря этому появляется возможность обходиться без дорогостоящего оборудования. Результат можно определить по изменению цвета раствора в пробирке.
Для того, чтобы провести анализ с помощью данной методики, у человека берут мазок из стенки глотки или из носа.
Собщается, что в основе работы данной тест-системы лежит метод изотермической амплификации ДНК, надежность и чувствительность которого выше, если сравнивать с традиционной ПЦР. Тестирование осуществляется при постоянной температуре 60-65 градусов. Благодаря этому появляется возможность обходиться без дорогостоящего оборудования. Результат можно определить по изменению цвета раствора в пробирке.
Для того, чтобы провести анализ с помощью данной методики, у человека берут мазок из стенки глотки или из носа.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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