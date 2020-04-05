ИА «Ореанда-Новости».  В экономической сфере наступает этап "новой реальности", но руководство РФ к нему готово, заявил в беседе с журналисткой телеканала "Россия-1" Наилёй Аскер-заде Антон Силуанов, работающий в России на должности министра финансов, рассказывает РИА Новости. 

Финансистом было отмечено, что эпидемия коронавируса оказывает влияние не только на нефтяную отрасль. 

По словам министра, у России сегодня достаточно золотовалютных резервов для того, чтобы отреагировать на все изменения в бюджете и в сфере экономики

При этом министром было заявлено, что тучные времена прошли. Он сказал, что сегодня приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые имеются у России. 