, рассказывает РИА Новости.Финансистом было отмечено, что эпидемия коронавируса оказывает влияние не только на нефтяную отрасль.По словам министра,При этом министром было заявлено, что тучные времена прошли. Он сказал, что сегодня приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые имеются у России.