05.04.2020, 19:13
Силуанов заявил о новой реальности в экономике
ИА «Ореанда-Новости». В экономической сфере наступает этап "новой реальности", но руководство РФ к нему готово, заявил в беседе с журналисткой телеканала "Россия-1" Наилёй Аскер-заде Антон Силуанов, работающий в России на должности министра финансов, рассказывает РИА Новости.
Финансистом было отмечено, что эпидемия коронавируса оказывает влияние не только на нефтяную отрасль.
По словам министра, у России сегодня достаточно золотовалютных резервов для того, чтобы отреагировать на все изменения в бюджете и в сфере экономики.
При этом министром было заявлено, что тучные времена прошли. Он сказал, что сегодня приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые имеются у России.
Финансистом было отмечено, что эпидемия коронавируса оказывает влияние не только на нефтяную отрасль.
По словам министра, у России сегодня достаточно золотовалютных резервов для того, чтобы отреагировать на все изменения в бюджете и в сфере экономики.
При этом министром было заявлено, что тучные времена прошли. Он сказал, что сегодня приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые имеются у России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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