09.03.2020, 11:36
Синоптик прогнозирует в России "нормальное лето"
ИА «Ореанда-Новости». Синоптик Евгений Тишковец, работающий в центре погоды "Фобос", заявляет, что россиян наконец-то ожидает "нормальное лето". По его словам, температура воздуха на европейский территории России будет вполне комфортной, рассказывает издание "Российская газета".
По словам специалиста, об этом говорят долгосрочные расчёты. Он заявил, что за 4 месяца до начала зима эксперты уже пришли к выводу, что она станет одной из самых тёплых.
Тишковец отмечает, что температурный коридор составит плюс двадцать один - двадцать шесть градусов.
По словам специалиста, об этом говорят долгосрочные расчёты. Он заявил, что за 4 месяца до начала зима эксперты уже пришли к выводу, что она станет одной из самых тёплых.
Тишковец отмечает, что температурный коридор составит плюс двадцать один - двадцать шесть градусов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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