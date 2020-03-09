По его словам, температура воздуха на европейский территории России будет вполне комфортной, рассказывает издание "Российская газета".По словам специалиста, об этом говорят долгосрочные расчёты. Он заявил, что за 4 месяца до начала зима эксперты уже пришли к выводу, что она станет одной из самых тёплых.Тишковец отмечает, что