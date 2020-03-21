21.03.2020, 23:17
Сирия полностью закрывает международное авиасообщение
ИА «Ореанда-Новости». Власти Сирии решили на время приостановить международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса, пишет RT.
Сообщается, что последний рейс из Москвы прилетит завтра в Сирию, после этого все международные рейсы приостановят.
Глава Минтранса Сирии Али Хамуд отметил, что страны, куда из Сирии летают самолёты, были заранее предупреждены о введении запрета.
Ранее в ВОЗ сообщали, что в Сирии ещё не было официально зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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