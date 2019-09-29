



Турция в свою очередь на оккупированной территории планирует строить дома для 1 миллиона сирийских беженцев. Так США и Турция приняли решение выставить патруль на сирийско-турецкой границе.



Анкара осталась недовольна конечным решением, в то время как она какое-то время была ключевым союзником Соединённых Штатов.