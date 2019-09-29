29.09.2019, 16:33
Сирия требует вывода турецких войск
ИА «Ореанда-Новости»Напомним, что в 2018 году Трамп приказал вывести американские войска из Сирии. Однако некоторые военные силы всё же остались. Сирийское правительство, конечно, не одобрило подобный расклад событий, но США сослались на 51 статью Устава ООН.
Турция в свою очередь на оккупированной территории планирует строить дома для 1 миллиона сирийских беженцев. Так США и Турция приняли решение выставить патруль на сирийско-турецкой границе.
Турция в свою очередь на оккупированной территории планирует строить дома для 1 миллиона сирийских беженцев. Так США и Турция приняли решение выставить патруль на сирийско-турецкой границе.
Анкара осталась недовольна конечным решением, в то время как она какое-то время была ключевым союзником Соединённых Штатов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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