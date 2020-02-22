ИА «Ореанда-Новости». ПВО Сирии получили приказ стрелять на поражение при незаконном вторжении в воздушное пространство страны, пишет RT.



Сообщается, что любое вторжение в воздушное пространство Сирии будет расцениваться как внешняя военная агрессия.



В момент обнаружения противников «будут приложены все усилия для их немедленного преследования и уничтожения», добавили в сирийской армии.