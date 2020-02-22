22.02.2020, 18:25
Сирия заявила, что будет сбивать нарушителей воздушного пространства
ИА «Ореанда-Новости». ПВО Сирии получили приказ стрелять на поражение при незаконном вторжении в воздушное пространство страны, пишет RT.
Сообщается, что любое вторжение в воздушное пространство Сирии будет расцениваться как внешняя военная агрессия.
В момент обнаружения противников «будут приложены все усилия для их немедленного преследования и уничтожения», добавили в сирийской армии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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