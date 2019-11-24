ИА «Ореанда-Новости» Глава Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова проинформировала журналистов о том, что в Крым с деловым визитом прибыла бизнес-делегация из Сирийской Арабской Республики.

«Бизнес-делегация из Сирии прибыла в Крым в рамках бизнес-миссии для общения с представителями крымского бизнеса и установления потенциальных контактов», – сказала Серова.

В программу посещения включены круглый стол «Диалог бизнеса Крым – Сирия: развитие торговых отношений» и международная конференция «The Most к Успеху: Экспортный потенциал Крыма». Помимо представителей ближневосточной страны в конференции будут участвовать предприниматели из Белоруссии, Индии, Иордании, Ирана, Ливана, Турции, Чехии и других государств.