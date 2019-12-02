Патрушев заявил о том, что переговоры были проведены в узком кругу. На этих переговоров произошёл обмен мнениями о том, как противодействовать "цветным революциям", обсуждалась обстановка в Афганистане.Об этом он сказал на открытии консультаций, которые проходят в понедельник в Пекине в рамках механизма по общественной безопасности, юстиции и правопорядку.Секретарь СБ РФ также заявил о том, что было полезно, что стороны дополнили известную им информацию.