02.12.2019, 08:19
Ситуация в Афганистане стала темой для разговора Патрушева с партнёрами из КНР
ИА «Ореанда-Новости» Николай Патрушев, занимающий пост секретаря Совете безопасности России, заявил, что на встрече с партнёрами из КНР поднимался вопрос о том, как бороться с попытками совершения "цветных революций". Обсуждалась и ситуация в Афганистане.
Патрушев заявил о том, что переговоры были проведены в узком кругу. На этих переговоров произошёл обмен мнениями о том, как противодействовать "цветным революциям", обсуждалась обстановка в Афганистане.
Об этом он сказал на открытии консультаций, которые проходят в понедельник в Пекине в рамках механизма по общественной безопасности, юстиции и правопорядку.
Секретарь СБ РФ также заявил о том, что было полезно, что стороны дополнили известную им информацию.
Патрушев заявил о том, что переговоры были проведены в узком кругу. На этих переговоров произошёл обмен мнениями о том, как противодействовать "цветным революциям", обсуждалась обстановка в Афганистане.
Об этом он сказал на открытии консультаций, которые проходят в понедельник в Пекине в рамках механизма по общественной безопасности, юстиции и правопорядку.
Секретарь СБ РФ также заявил о том, что было полезно, что стороны дополнили известную им информацию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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