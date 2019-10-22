ИА «Ореанда-Новости». Следственный комитет возбудил три дела по факту обстрелов Донбасса военными Украины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Как стало известно, посёлок Зайцево города Горловки был обстрелян украинскими военнослужащими 10 и 16 октября. Кроме этого 12 октября было заминировано кладбище. Всего после действий украинской стороны пострадало пять человек.

Обстрел из миномётов и гранатомётов осуществлялся по приказаниям руководства. В результате обстрела пострадали два местных жителя.

12 октября мирными жителями производилась уборка кладбища. Три человека получили осколочные ранения от контакта с ручной гранатой, спрятанной под оградой захоронения.

Уголовные дела возбудили по статье 356 УК (Применение запрещённых средств и методов ведения войны»). Другие случаи преступлений продолжают устанавливаться.