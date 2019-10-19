ИА «Ореанда-Новости» Герой России, вице-адмирал Михаил Моцак, ранее возглавлявший штаб Северного флота и принимавший участие в операции по подъёму затонувшей подводной лодки «Курск», умер в Санкт-Петербурге на 70-м году жизни.

Представитель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов Военно-морского флота сообщил журналистам, что офицер скончался после тяжелой и продолжительной болезни в Военно-медицинской академии.

Михаил Моцак родился в 1949 году в Москве. В 1972 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова. В 1982 году морской офицер стал командиром атомной подводной лодки К-517 Северного флота. В 1993 году он возглавил штаб первой флотилии атомных субмарин. В 1994 году Моцак был удостоен звания Героя России. В 1999 году Моцак стал главой штаба Северного флота.