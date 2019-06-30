На складе музея есть специальная комната, в которой хранятся все скульптуры правителей Великобритании, она пополняется с середины XIX века. Сейчас на выставку поместят фигуру премьер-министра, имя которого объявят в конце июля. Им может стать Борис Джонсон, прошлый министр иностранных дел, или же нынешний – Джереми Хант.