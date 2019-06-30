30.06.2019, 15:59
Скульптуру Терезы Мэй убрали из музея восковых фигур
ИА «Ореанда-Новости». Информационное издание The Sunday Times сообщает, что несколько часов назад из зала британского музея восковых фигур мадам Тюссо убрали один из экспонатов. Восковую фигуру бывшего премьер-министра Терезы Мей вскоре заменят, так как ранее женщина объявила о своём уходе с поста.
На складе музея есть специальная комната, в которой хранятся все скульптуры правителей Великобритании, она пополняется с середины XIX века. Сейчас на выставку поместят фигуру премьер-министра, имя которого объявят в конце июля. Им может стать Борис Джонсон, прошлый министр иностранных дел, или же нынешний – Джереми Хант.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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