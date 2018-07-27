ИА «Ореанда-Новости». В последние годы представители украинских служб и ведомств бьют все рекорды по скандальным выходкам.

На этот раз недипломатичным поведением отличился глава украинского посольства в Братиславе.

Неадекватную реакцию у Юрия Мушки вызвала предстоящая поездка в Крым, которую планировали словацкие политики в период с 1 по 4 августа. Посещение регионов, имеющих спорный статус – одна из основных задач политических деятелей. Такие поездки организуются для того, чтобы они смогли собственными глазами увидеть ситуацию в регионе, ознакомиться с ней непосредственно и донести до общественности реальное положение вещей. И депутаты имеют полное право поехать в Крым, раз уж им доводилось бывать даже в Косово, чью независимость Братислава не признаёт.

Председатель парламента Словакии сообщил, что, глава посольства, не стесняясь в выражениях, объявил эту поездку недопустимой, а после - указал, куда именно депутатам, журналистам, бизнесменам и общественным деятелям (всего около двадцати человек) лучше поехать. Представители МИД Словакии отреагировали на такое заявление тем, что просто развели руками – частная поездка не может облагаться никакими запретами.

«Совет» был приправлен угрозами и шантажом – посол Украины обещал, что в том случае, если поездка состоится, все те, кто находятся в составе делегации, будут объявлены персонами нон гранта в столице.

На такие вопиющие нарушения дипломатического протокола председатель парламента Словакии попросил обращаться с претензиями в МИД Словакии и не запугивать делегацию украинскими законами. В Братиславе подчёркивают, что этот случай далеко не первый, и господин Мушка имеет дурную славу в стране из-за своего поведения, не соответствующего нормам дипломатии.

К тому же, как подчёркивает депутат Национального совета, знакомство с ситуацией в Крыме и налаживание дипломатических отношений не несёт в себе ничего противозаконного. Он также пребывает в недоумении, потому что одно дело – аргументированно высказать своё мнение касательно поездки и совершенно другое – пустые угрозы, отражающие, по своей сути, мнение власти в Киеве в целом, а их позиция с позицией народа не совпадает. Для него очевидно, что через украинского посла действуют Брюссель и Вашингтон в попытке препятствовать наладке связей между давними партнёрами и посеять больше причин для конфликтов и споров.