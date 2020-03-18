, рассказывает телеканал CNBC.Накануне появилась информация, что Профсоюз работников автомобильный промышленности в США выступил с предложением на полмесяца закрыть автомобильные компании, работающие в Детройте, в связи с распространением коронавируса.В США число случаев заболевания коронавирусом превысило 6,3 тысячи. Жертвами коронавируса в США стали более ста человек.