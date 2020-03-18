18.03.2020, 08:19
СМИ: американские автопроизводители частично приостановят работу
ИА «Ореанда-Новости». Компании по производству автомобилей из США Fiat Chrysler, Ford Motor и General Motors заключили с Объединенным профсоюзом работников автомобильной промышленности договор о том, чтобы частично приостановить работу предприятий в связи с пандемией коронавируса, рассказывает телеканал CNBC.
Накануне появилась информация, что Профсоюз работников автомобильный промышленности в США выступил с предложением на полмесяца закрыть автомобильные компании, работающие в Детройте, в связи с распространением коронавируса.
В США число случаев заболевания коронавирусом превысило 6,3 тысячи. Жертвами коронавируса в США стали более ста человек.
Накануне появилась информация, что Профсоюз работников автомобильный промышленности в США выступил с предложением на полмесяца закрыть автомобильные компании, работающие в Детройте, в связи с распространением коронавируса.
В США число случаев заболевания коронавирусом превысило 6,3 тысячи. Жертвами коронавируса в США стали более ста человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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