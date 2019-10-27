ИА «Ореанда-Новости». В США заявили, что во время военной операции мог погибнуть лидер ИГ.

Лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади мог погибнуть во время операции по его ликвидации. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на источники в администрации Вашингтона. Соответствующая операция прошла в субботу, однако об итогах и обстоятельствах официально говорить пока рано.

Россия утверждала о гибели главаря запрещённой в стране организации два года назад.

В Вашингтоне утверждают, что всё это время он скрывался в одной из сирийских провинций. После получения информации о местонахождении аль-Багдади туда прибыла американская авиация.

По предварительной информации известны две наиболее распространённых версии произошедшего. По одной из них, военным удалось ликвидировать лидера ИГ самостоятельно. В результате Белый дом получил доказательства того, что погиб именно аль-Багдади. По второму варианту развития событий, американцы не спели ничего сделать, так как глава запрещённой организации активировал взрывное устройство. Оно привело к взрыву, в котором погиб сам глава ИГ и его жёны.