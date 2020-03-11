, сообщается в публикации издания Miror.Как сообщает издание, Харви Вайнштейн, которого на протяжении нескольких лет судят по обвинениям в домогательствах, посчитал, что Энистон тоже обратилась с полицию с жалобами на него.. По его словам, Вайнштейн никогда не находился рядом с Дженнифер Энистон. Также он сказал, что ему ничего неизвестно о данном письме, поскольку актрисе его не отправляли.