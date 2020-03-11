11.03.2020, 14:30
СМИ: Харви Вайнштейн угрожал Дженнифер Энистон убийством
ИА «Ореанда-Новости». СМИ удалось ознакомиться с материалами судебного дела Харви Вайнштейна, работавшего в США продюсером в сфере кинематографа, в том числе с распечатанным электронным письмом, в котором деятель кино якобы угрожает убить актрису Дженнифер Энистон, сообщается в публикации издания Miror.
Как сообщает издание, Харви Вайнштейн, которого на протяжении нескольких лет судят по обвинениям в домогательствах, посчитал, что Энистон тоже обратилась с полицию с жалобами на него.
Представителем Энистон эта информация была опровергнута. По его словам, Вайнштейн никогда не находился рядом с Дженнифер Энистон. Также он сказал, что ему ничего неизвестно о данном письме, поскольку актрисе его не отправляли.
Как сообщает издание, Харви Вайнштейн, которого на протяжении нескольких лет судят по обвинениям в домогательствах, посчитал, что Энистон тоже обратилась с полицию с жалобами на него.
Представителем Энистон эта информация была опровергнута. По его словам, Вайнштейн никогда не находился рядом с Дженнифер Энистон. Также он сказал, что ему ничего неизвестно о данном письме, поскольку актрисе его не отправляли.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии