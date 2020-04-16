16.04.2020, 12:21
СМИ предсказало падение доходов РФ от нефти в 8 раз
ИА «Ореанда-Новости». Падение стоимости нефти приведёт к тому, что с мая, когда начнёт действовать новое соглашение ОПЕК+, экспортная пошлина при реализации российского сорта Urals будет составлять $6,8 за тонну при расчётной стоимости барреля в девятнадцать долларов. Данные расчёты приводятся в материале Bloomberg.
Пошлина в апреле составляла пятьдесят два доллара с тонны. Таким образом, произойдёт снижение доходов РФ от сырья на восемьдесят семь процентов или почти в 8 раз.
Падение поставок сырья на экспорт поспособствует дополнительному снижению.
Как заявлено в публикации, Москве удалось прекратить войну цен с Саудовской Аравией, но проблемы от того, что обрушились котировки нефти, только берут своё начало. Уровень пошлин мая будет самым низким с 2002 года, когда был запущен сегодняшний механизм их сбора.
Пошлина в апреле составляла пятьдесят два доллара с тонны. Таким образом, произойдёт снижение доходов РФ от сырья на восемьдесят семь процентов или почти в 8 раз.
Падение поставок сырья на экспорт поспособствует дополнительному снижению.
Как заявлено в публикации, Москве удалось прекратить войну цен с Саудовской Аравией, но проблемы от того, что обрушились котировки нефти, только берут своё начало. Уровень пошлин мая будет самым низким с 2002 года, когда был запущен сегодняшний механизм их сбора.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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