Данные расчёты приводятся в материале Bloomberg.Пошлина в апреле составляла пятьдесят два доллара с тонны. Таким образом, произойдёт снижение доходов РФ от сырья на восемьдесят семь процентов или почти в 8 раз.Как заявлено в публикации, Москве удалось прекратить войну цен с Саудовской Аравией, но проблемы от того, что обрушились котировки нефти, только берут своё начало. Уровень пошлин мая будет самым низким с 2002 года, когда был запущен сегодняшний механизм их сбора.