19.03.2020, 07:51
СМИ: производство специального выпуска "Друзей" отложено из-за коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Производство специального выпуска многосерийного телефильма "Друзья" отложено по причине распространения коронавируса, рассказывает издание Variety, которое ссылается на источники.
В феврале представители компании Watner Media рассказали, что исполнители ролей главных героев в сериале "Друзья" поучаствуют в съёмках специального выпуска проекта, создаваемого для стримингового сервиса HBO Max.
В публикации заявлено, что производство фильма должно было начаться в ближайшие дни, но в связи с распространением коронавируса оно отложено до мая.
В сентябре прошлого года сериалу "Друзья" исполнилось двадцать пять лет.
В феврале представители компании Watner Media рассказали, что исполнители ролей главных героев в сериале "Друзья" поучаствуют в съёмках специального выпуска проекта, создаваемого для стримингового сервиса HBO Max.
В публикации заявлено, что производство фильма должно было начаться в ближайшие дни, но в связи с распространением коронавируса оно отложено до мая.
В сентябре прошлого года сериалу "Друзья" исполнилось двадцать пять лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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