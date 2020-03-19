ИА «Ореанда-Новости». Производство специального выпуска многосерийного телефильма "Друзья" отложено по причине распространения коронавируса, рассказывает издание Variety, которое ссылается на источники. 

В феврале представители компании Watner Media рассказали, что исполнители ролей главных героев в сериале "Друзья" поучаствуют в съёмках специального выпуска проекта, создаваемого для стримингового сервиса HBO Max. 

В публикации заявлено, что производство фильма должно было начаться в ближайшие дни, но в связи с распространением коронавируса оно отложено до мая. 

В сентябре прошлого года сериалу "Друзья" исполнилось двадцать пять лет. 