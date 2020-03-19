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В феврале представители компании Watner Media рассказали, что исполнители ролей главных героев в сериале "Друзья" поучаствуют в съёмках специального выпуска проекта, создаваемого для стримингового сервиса HBO Max.В публикации заявлено, чтоВ сентябре прошлого года сериалу "Друзья" исполнилось двадцать пять лет.