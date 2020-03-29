Об этом заявлено в материале газеты ABC.Автор публикации ссылается на отчёт, подготовленный для министра внутренних дел Италии и для премьер-министра.В отчёте заявлено, что на юге страны имеется потенциальная опасность организованных и стихийных восстаний. Это связано, говорится с публикации, с тем, что там имеет влияние организованная преступность и развита теневая экономика.В публикации говорится, что на юге Италии уже раздаются призывы грабить магазины, участились случаи ограбления.