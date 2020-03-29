ИА «Ореанда-Новости».  Руководство Италии имеет опасения, что на юге страны могут начаться бунты и волнения из-за распространения коронавируса, которые будут спровоцированы мафией. Об этом заявлено в материале газеты ABC. 

Автор публикации ссылается на отчёт, подготовленный для министра внутренних дел Италии и для премьер-министра.

В отчёте заявлено, что на юге страны имеется потенциальная опасность организованных и стихийных восстаний. Это связано, говорится с публикации, с тем, что там имеет влияние организованная преступность и развита теневая экономика. 

В публикации говорится, что на юге Италии уже раздаются призывы грабить магазины, участились случаи ограбления. 