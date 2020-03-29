29.03.2020, 13:49
СМИ рассказали, что мафия в Италии по причине распространения коронавируса планировала устроить бунты
ИА «Ореанда-Новости». Руководство Италии имеет опасения, что на юге страны могут начаться бунты и волнения из-за распространения коронавируса, которые будут спровоцированы мафией. Об этом заявлено в материале газеты ABC.
Автор публикации ссылается на отчёт, подготовленный для министра внутренних дел Италии и для премьер-министра.
В отчёте заявлено, что на юге страны имеется потенциальная опасность организованных и стихийных восстаний. Это связано, говорится с публикации, с тем, что там имеет влияние организованная преступность и развита теневая экономика.
В публикации говорится, что на юге Италии уже раздаются призывы грабить магазины, участились случаи ограбления.
Автор публикации ссылается на отчёт, подготовленный для министра внутренних дел Италии и для премьер-министра.
В отчёте заявлено, что на юге страны имеется потенциальная опасность организованных и стихийных восстаний. Это связано, говорится с публикации, с тем, что там имеет влияние организованная преступность и развита теневая экономика.
В публикации говорится, что на юге Италии уже раздаются призывы грабить магазины, участились случаи ограбления.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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