10.04.2020, 10:44
СМИ рассказали о переносе торговых переговоров Британии и США
ИА «Ореанда-Новости». Переговоры Великобритании и США, которые касаются соглашения о свободной торговле, будут отложены на неопределённый срок в связи с положением дел с распространением инфекции коронавируса. Об этом рассказывает газета Daily Telegraph, которые ссылается на собственные источники.
Начало переговоров США и Великобритании планировалось на 23 марта. Переговоры должны были начаться на встрече в столице США, участниками которой являлись высокопоставленные чиновники из Британии и Лиз Трасс, работающая министром по международной торговле Великобритании. Однако, сообщает издание, это планы были отменены.
Сообщается в публикации, что новая дата переговоров, направленных на то, чтобы перезапустить процесс, пока не назначена.
Начало переговоров США и Великобритании планировалось на 23 марта. Переговоры должны были начаться на встрече в столице США, участниками которой являлись высокопоставленные чиновники из Британии и Лиз Трасс, работающая министром по международной торговле Великобритании. Однако, сообщает издание, это планы были отменены.
Сообщается в публикации, что новая дата переговоров, направленных на то, чтобы перезапустить процесс, пока не назначена.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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