Об этом рассказывает газета Daily Telegraph, которые ссылается на собственные источники.Начало переговоров США и Великобритании планировалось на 23 марта. Переговоры должны были начаться на встрече в столице США, участниками которой являлись высокопоставленные чиновники из Британии и Лиз Трасс, работающая министром по международной торговле Великобритании. Однако, сообщает издание, это планы были отменены.Сообщается в публикации, что новая дата переговоров, направленных на то, чтобы перезапустить процесс, пока не назначена.