ИА «Ореанда-Новости». Стало известно, что ответил Макрон на предложение Путина ввести мораторий на размещение ракет.

Лидер Франции сообщил о возможности рассмотреть инициативу российского главы о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом написало немецкое издание Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на попавшее в доступ газеты сообщение Макрона Путину.

Президент Франции написал главе российского государства прямо и подметил, что данное предложение требует глубокого анализа, редактирования и обсуждения.

Ранее письмо от Путина получили в НАТО, однако заявили о том, что данное предложение не будет рассматриваться. По мнению членов альянса, оно не заслуживает международного доверия.

Поводом для рассылки писем стало прекращение действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Инициатором разрыва соглашения стали США.