ИА «Ореанда-Новости» . Портал «Popular Mechanics» сообщил о двух военно-воздушных противолодочных судах модели «Ту-142» из России, которые пролетели над лагерем военных в США.

Инцидент произошёл в минувший понедельник, 9 марта, над морем Бофорта у Аляски. Российские самолёты пролетали над районом в рамках планового полёта. Портал сообщил, что на данной территории находится военный лагерь США, который разбили для боевых учений в начале текущего месяца.

Американское командование воздушной обороны отправило в сопровождение российским летательным аппаратам два истребителя. По информации NORAD, воздушные суда России приблизились к Аляске на расстояние примерно 100 км и провели в воздухе около четырёх часов.