ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Кипре 5 июня вечером случился несчастный случай, маленький ребёнок упал в бассейн и чуть не погиб. Его вытащили из воды и отправили в больницу. Как сообщают иностранные СМИ, это сын российской семейной пары, которые приехали отдыхать в отпуск на северо-запад страны, в район Перистерона.

Четырёхлетний мальчик из России был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии в ближайшую больницу в Пафосе. До приезда скорой помощи родители оказали ему первую помощь. Сообщается, что ребёнок чуть не погиб по вине самой семейной пары, они не усмотрели за маленьким сыном, и он чуть не утонул.

Когда российского мальчика доставили в близлежащую больницу, там медики приняли решение отправить его в лучшее медицинское учреждение в Никосии. Ребёнка транспортировали на вертолёте.

Он до сих пор находится в тяжёлом состоянии, пишут местные СМИ.

В конце 2017 года был случай, когда в США у супружеской пары ребёнок утонул в джакузи. Семейство приехало во Флориду к родственникам, вместе отмечали день рождения. В какой-то момент заметили, что не видно и не слышно годовалого члена семьи. Его нашли в джакузи уже без сознания. В больнице врачам не удалось помочь малышу, он погиб.

А в январе этого года 13-летний мальчик утонул в бассейне детского лагеря. Он вместе с другими 20-ю детьми занимался на уроке по плаванию. В какой-то момент инструктор увидел, что один из воспитанников лежит на дне. Оказалось, что он не умеет плавать. Помочь 13-летнему мальчишке уже не удалось, первая помощь инструктора и реанимация «скорой» оказалась бесполезной.





