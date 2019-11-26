ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский проведут отдельную встречу в Париже в рамках «нормандского саммита», пишет «Коммерсант» с ссылкой на источник.



Отмечается, что главы государств встретятся лично 9 декабря помимо встречи в «нормандском формате». Источник подчеркнул, что вероятность проведения этой встречи равна ста процентам.



По некоторым данным, Зеленскому могут передать приглашение приехать в Москву на празднование 75-летия Победы.