ИА «Ореанда-Новости». Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» вернулся в международные воды у юго-восточного побережья США и действует «небезопасным образом», пишет «Интерфакс» со ссылкой на CNN.



Отмечается, что корабль в последние дни плавал недалеко от берегов Южной Каролины и Флориды. Источник отметил, что действия «Виктора Леонова» определили, как небезопасные, так как он не использует навигационные огни в условиях низкой видимости.



Кроме того, сообщается, что российский корабль не реагирует на запросы коммерческих судов, пытающихся установить местоположение. В Минобороны США заявили, что эсминец ВМС США находится вблизи российского судна.