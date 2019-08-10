ИА «Ореанда-Новости» По словам журналиста Алексея Венедиктова, Михаил Горбачёв полгода фактически живёт в больнице. Состояние его здоровья ухудшается.

Венедиктов добавил, что у 88-летнего экс-президента СССР «с головой всё в порядке», однако у него накопились многие болезни, он с трудом передвигается. Покидать стены клиники ему удаётся лишь на короткий период.

При этом, как сообщил журналист, бывший советский лидер имеет небольшую традицию – совместный с ним поход в ресторан. Там Горбачёв может позволить себе немного спиртного.

Бывший президент СССР следит за актуальными новостями страны и мира посредством планшета и мобильного телефона, добавил Венедиктов.