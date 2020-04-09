09.04.2020, 13:03
СМИ сообщили об активизации ВКС России в Идлибе
ИА «Ореанда-Новости». Восьмого апреля в небе над провинцией Сирии Идлиб были замечены несколько самолётов Воздушно-космических сил РФ, рассказывает агентство Al-Masdar News.
В публикации заявлено, что российские самолёты были замечены после того, как боевики осуществили попытки сорвать патрулирование военных Турции и России.
Российской авиацией не наносились удара, однако ВКС с начала этой недели осуществили увеличение своего присутствия в небе над Идлибом.
Сообщается также об активизации российских беспилотных летательных аппаратов над шоссе М4, которое соединяет Латакию и Алеппо.
В публикации заявлено, что российские самолёты были замечены после того, как боевики осуществили попытки сорвать патрулирование военных Турции и России.
Российской авиацией не наносились удара, однако ВКС с начала этой недели осуществили увеличение своего присутствия в небе над Идлибом.
Сообщается также об активизации российских беспилотных летательных аппаратов над шоссе М4, которое соединяет Латакию и Алеппо.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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