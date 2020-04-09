ИА «Ореанда-Новости». Восьмого апреля в небе над провинцией Сирии Идлиб были замечены несколько самолётов Воздушно-космических сил РФ, рассказывает агентство Al-Masdar News. 

В публикации заявлено, что российские самолёты были замечены после того, как боевики осуществили попытки сорвать патрулирование военных Турции и России. 

Российской авиацией не наносились удара, однако ВКС с начала этой недели осуществили увеличение своего присутствия в небе над Идлибом. 

Сообщается также об активизации российских беспилотных летательных аппаратов над шоссе М4, которое соединяет Латакию и Алеппо.