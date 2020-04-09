В публикации заявлено, что российские самолёты были замечены после того, как боевики осуществили попытки сорвать патрулирование военных Турции и России.Сообщается также об активизации российских беспилотных летательных аппаратов над шоссе М4, которое соединяет Латакию и Алеппо.