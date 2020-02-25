ИА «Ореанда-Новости». Газета рассказала о разработке в Китае потенциальной вакцины от коронавируса.

Учёные Тяньцзиньского университета сообщили о разработке потенциальной вакцины от нового вида коронавируса COVID-19. Об этом рассказала газета «Хуаньцю шибао».

Сообщается, что для разработки вакцины за основу были взяты пекарские дрожи. Также для генерирования антител был использован S-белок коронавируса. Специалисты работают над вакциной под руководством профессора Тяньцзиньского университета Хуан Цзиньхая.

Сообщается, что сам руководитель разработок принял уже четыре дозы новой вакцины. За его состоянием постоянно следят, но пока что никаких побочных эффектов не наблюдается. Профессор Хуан Цзиньхай считает, что данный препарат может быть использован как в профилактических целях, так и в борьбе с заболеванием.

На данный момент учёным удалось завершить конструирование и скрининг рекомбинантных штаммов, а также заготовить некоторое количество образцов препарата.