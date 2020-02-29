ИА «Ореанда-Новости» . На турецком IT-портале «WebTekno» появилась информация о взломе сайта российского федерального органа 29 февраля. В сообщении указывается, что хакеры из Турции сумели взломать официальный портал Министерства обороны РФ и удалить информацию одного из разделов ресурса.

Вместо удалённой информации взломщики якобы поместили на сайт лозунг, который гласит, что «каждый турок рождается солдатом». Кроме того, хакеры опубликовали на сайте видеозапись с турецким гимном.

Содержимое страницы портала уже удалили. По информации агентства «Красная весна» в значке страницы какое-то время оставался флаг Турции. Ответственность за взлом не взяла на себя ни одна из известных хакерских группировок.