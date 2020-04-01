заявлено в материале издания "Известия".Учёными была создана установка, при помощи которой появилась возможность изменять обычную воду так, чтобы она уничтожала небольшие биологические объекты.Данная технология заключается в том, создаётся холодная плазма, - газ из незаряженных и заряженных частиц, поступающий в обычную воду, после чего атомами теряется часть электронов. В результате этого они становятся неспособными соединиться в молекулу H2O. Из-за этогоИспользовать жидкость можно для распыления в воздухе и для обработки разнообразных поверхностей и медицинских масок.