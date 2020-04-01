01.04.2020, 07:46
СМИ: учёные нашли возможный способ уничтожить клетки коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Российские учёные, работающие в Сколково, выяснили, что вода, обработанная холодной плазмой, способна эффективно бороться против грибков, бактерий и вирусов, в том числе против нового коронавируса, заявлено в материале издания "Известия".
Учёными была создана установка, при помощи которой появилась возможность изменять обычную воду так, чтобы она уничтожала небольшие биологические объекты. Получившейся жидкостью нарушается жизнедеятельность патогена в связи с действием активных форм хлорноватистой кислоты и кислорода.
Данная технология заключается в том, создаётся холодная плазма, - газ из незаряженных и заряженных частиц, поступающий в обычную воду, после чего атомами теряется часть электронов. В результате этого они становятся неспособными соединиться в молекулу H2O. Из-за этого появляются различные формы водорода и кислорода, повреждающие клетки вирусов.
Использовать жидкость можно для распыления в воздухе и для обработки разнообразных поверхностей и медицинских масок.
Учёными была создана установка, при помощи которой появилась возможность изменять обычную воду так, чтобы она уничтожала небольшие биологические объекты. Получившейся жидкостью нарушается жизнедеятельность патогена в связи с действием активных форм хлорноватистой кислоты и кислорода.
Данная технология заключается в том, создаётся холодная плазма, - газ из незаряженных и заряженных частиц, поступающий в обычную воду, после чего атомами теряется часть электронов. В результате этого они становятся неспособными соединиться в молекулу H2O. Из-за этого появляются различные формы водорода и кислорода, повреждающие клетки вирусов.
Использовать жидкость можно для распыления в воздухе и для обработки разнообразных поверхностей и медицинских масок.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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